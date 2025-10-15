В Бельгии зафиксировали резкий рост российского импорта, прежде всего СПГ

За последние три месяца существенно вырос импорт российских товаров, прежде всего сжиженного природного газа, в Бельгию.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщил Национальный банк Бельгии.

В центробанке Бельгии указали, что с июля по август 2025 года импорт российских товаров в страну вырос на 113,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За такой рост отвечает сжиженный природный газ, на который пришлось две трети всего импорта Бельгии из России с начала 2025 года, говорится в сообщении. Остальную часть импорта составляли прежде всего металлы и химикаты.

"Значительное увеличение объемов импорта СПГ в течение последних трех месяцев, особенно в июле и августе (когда объем импорта вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), полностью изменило долгосрочную тенденцию в общем импорте из России", – добавили в Национальном банке Бельгии.

Там рассказали, что с начала 2025 года общая стоимость импортированного из России СПГ "приблизилась к показателю за весь 2024 год".

Как известно, ЕС ведет переговоры о прекращении импорта российской нефти и газа к январю 2028 года и санкциях, которые запретят российский сжиженный природный газ (СПГ) на год раньше.

В октябре план ЕС по отказу от энергоносителей РФ преодолел первое политическое препятствие.

