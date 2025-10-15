Після зустрічі з главою Пентагону 17 держав НАТО купуватимуть у США зброю для України

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", що відбулося за участі американського міністра Піта Гегсета, Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування програми PURL.

Про це завив генсек НАТО Марк Рютте на спільному брифінгу з українським міністром оборони Денисом Шмигалем.

Рютте запевнив, що НАТО ставить перед собою пріоритет, "підтримувати здатність України воювати і бути якомога сильнішою". Він також висловив задоволення тим, що США поновили своє рішення постачати Україні військове спорядження боєприпаси у рамках ініціативи PURL – тобто з європейським фінансуванням.

Генсек повідомив, що протягом дня кількість держав, готових фінансувати цю ініціативу зросла майже утричі.

"На початку дня шість країн-членів Альянсу мали зобов'язання щодо PURL: це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвегія і Данія. Але після сьогоднішнього засідання ми маємо більше половини усіх членів Альянсу, 17 держав, взяли на себе зобов'язання щодо PURL", – повідомив він. Рютте не став уточнювати повний список держав, що долучилися.

Як відомо, у НАТО – 32 члени, тобто 17 – це дійсно більше половини.

Це також означає, що до PURL долучилися 11 держав, що вище за очікування: раніше йшлося, 7 країн НАТО мають оголосити про це.

Як відомо, засідання контактної групи з оборони України відбулося за особистої участі глави Пентагону Піта Гегсета. Це стало першим засіданням з лютого, у якому Гегсет взяв участь фізично. Раніше він ігнорував засідання або брав участь лише у тих, що відбувалися по відеозв'язку.

На зустрічі представник уряду США заявив, що розширення ініціативи з купівлі зброї в США для України – "неймовірний сигнал".