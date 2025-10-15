После встречи с главой Пентагона 17 государств НАТО будут покупать у США оружие для Украины

По итогам встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся при участии американского министра Пита Гегсета, Украина получила обязательство 17 государств НАТО присоединиться к финансированию программы PURL.

Об этом завил генсек НАТО Марк Рютте на совместном брифинге с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем.

Рютте заверил, что НАТО ставит перед собой приоритет, "поддерживать способность Украины воевать и быть как можно сильнее". Он также выразил удовлетворение тем, что США возобновили свое решение поставлять Украине военное снаряжение боеприпасы в рамках инициативы PURL – то есть с европейским финансированием.

Генсек сообщил, что в течение дня количество государств, готовых финансировать эту инициативу выросло почти втрое.

"В начале дня шесть стран-членов Альянса имели обязательства по PURL: это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания. Но после сегодняшнего заседания мы имеем более половины всех членов Альянса, 17 государств, взяли на себя обязательства по PURL", – сообщил он. Рютте не стал уточнять полный список присоединившихся государств.

Как известно, в НАТО – 32 члена, то есть 17 – это действительно больше половины.

Это также означает, что к PURL присоединились 11 государств, что выше ожиданий: ранее говорилось, 7 стран НАТО должны объявить об этом.

Как известно, заседание контактной группы по обороне Украины состоялось при личном участии главы Пентагона Пита Гегсета. Это стало первым заседанием с февраля, в котором Гегсет принял участие физически. Ранее он игнорировал заседания или участвовал только в тех, что происходили по видеосвязи.

На встрече представитель правительства США заявил, что расширение инициативы по покупке оружия в США для Украины – "невероятный сигнал".