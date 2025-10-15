Сійярто у Москві розхвалював Трампа

Під час виступу на Російському енергетичному тижні у Москві міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто під час Російського енергетичного тижня сказав журналістам, що Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, оскільки зробив надзвичайно багато для припинення збройних конфліктів у всьому світі,

"Ми вдячні йому, бо він зробив дуже багато для миру в Україні, набагато більше, ніж будь-який інший політик у світі. Звичайно, угорський прем'єр-міністр також здійснив місію миру і робить все можливе, але якщо говорити про лідерів великих і сильних країн, то президент Трамп докладає найбільших зусиль для досягнення миру в Україні", – сказав він.

"І я повинен сказати, що ми вдячні йому, тому що завдяки йому ХАМАС звільнив останнього угорського заручника. Без нього це було б неможливо", – додав угорський міністр.

У Єврокомісії раніше сказали, що візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Москви надсилає неправильний сигнал главі Росії Владіміру Путіну.

Раніше цього року писали, що міністр закордонних справ Угорщини так часто відвідував Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну, що це викликало підозри серед європейських дипломатів.