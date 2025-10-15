Во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто во время Российской энергетической недели сказал журналистам, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, поскольку сделал чрезвычайно много для прекращения вооруженных конфликтов во всем мире.

"Мы благодарны ему, потому что он сделал очень много для мира в Украине, гораздо больше, чем любой другой политик в мире. Конечно, венгерский премьер-министр также осуществил миссию мира и делает все возможное, но если говорить о лидерах больших и сильных стран, то президент Трамп прилагает наибольшие усилия для достижения мира в Украине", – сказал он.

"И я должен сказать, что мы благодарны ему, потому что благодаря ему ХАМАС освободил последнего венгерского заложника. Без него это было бы невозможно", – добавил венгерский министр.

В Еврокомиссии ранее сказали, что визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву посылает неправильный сигнал главе России Владимиру Путину.

Ранее в этом году писали, что министр иностранных дел Венгрии так часто посещал Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину, что это вызвало подозрения среди европейских дипломатов.