Трамп: Индия перестанет покупать нефть у России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что Нью-Дели больше не будет закупать нефть у России.

"Я был недоволен тем, что Индия покупала нефть, и [премьер-министр Индии Нарендра Моди] сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть в России. Это большой шаг", – сказал американский президент.

Трамп сказал, что Моди не может сделать это сразу, ведь "это немного длительный процесс", но заверил – "он скоро завершится".

Как известно, Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Стоит отметить, что в конце августа вступили в силу сокрушительные тарифы США в 50% на индийские товары, введенные Трампом из-за закупки этой страной российской нефти.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.