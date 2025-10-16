Російського блогера, який вихваляв злочини РФ в Україні, видворять із Латвії

В Латвії російського блогера Сергія Хроменкова, який у соцмережах вихваляв злочини армії РФ в Україні, засудили до позбавлення волі та видворення з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Хроменкова звинувачували в публічному прославлянні злочинів проти людяності, миру і воєнних злочинів, використовуючи автоматизовану систему обробки даних.

Встановлено, що блогер із 13 липня до 4 жовтня 2024 року через свій профіль у соціальній мережі TikTok під ім'ям hromen71 опублікував чотири відеоролики російською мовою, у яких вихваляв і виправдовував воєнні злочини, вчинені збройними силами Росії в Україні.

Зокрема, у відео від 13 липня Хроменков розповідав, що завжди возить у машині георгіївську стрічку, але змушений ховати її в бардачку через закони, що діють у Латвії.

У записі він демонстрував георгіївську стрічку і російський прапор, висловлюючи підтримку російському вторгненню в Україну.

30 серпня він розмістив ще одне відео, в якому погрожував, що "розплата прийде" і "доведеться мати справу з дуже серйозними хлопцями на кшталт "Ахмата" і "Вагнера".

Коли на суді обвинуваченого спитали, чи визнає він себе винним, Хроменков латиською відповів негативно. На слідстві він стверджував, що його висловлювання були реакцією на публічні образи на адресу російськомовних, яких називали нелояльними "ватниками".

За словами Хроменкова, його метою було відповісти на це приниження і показати, до чого може призвести націоналізм.

Фрази про "серйозних хлопців", які помстяться, він назвав риторичним залякуванням і попередженням про наслідки національної ворожнечі, а не вихвалянням злочинів цих підрозділів.

Хроменков є громадянином Росії, проживає в Латвії за посвідкою на проживання, термін якої закінчується в середині наступного року.

В останньому слові Хроменков сказав, що народився і живе в Латвії – демократичній і вільній державі.

Він визнав, що його висловлювання могли бути занадто різкими, але, за його словами, в них немає складу злочину, в якому його звинувачують.

Суд визнав Хроменкова винним і призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Після відбуття терміну його видворять з Латвії і він не зможе в'їжджати в країну протягом чотирьох років.

Вирок поки не набув чинності і може бути оскаржений.

Тим часом в Естонії покарали криптоінвестора, який робив пожертви на користь російської армії тим, що змусила його заплатити значну суму Українському культурному центру.

А перед тим влада Латвії повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог законодавства про міграцію.