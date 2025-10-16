Российского блогера, который восхвалял преступления РФ в Украине, выдворят из Латвии

В Латвии российского блогера Сергея Хроменкова, который в соцсетях восхвалял преступления армии РФ в Украине, приговорили к лишению свободы и выдворению из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Хроменкова обвиняли в публичном прославлении преступлений против человечности, мира и военных преступлений, используя автоматизированную систему обработки данных.

Установлено, что блогер с 13 июля по 4 октября 2024 года через свой профиль в социальной сети TikTok под именем hromen71 опубликовал четыре видеоролика на русском языке, в которых восхвалял и оправдывал военные преступления, совершенные вооруженными силами России в Украине.

В частности, в видео от 13 июля Хроменков рассказывал, что всегда возит в машине георгиевскую ленту, но вынужден прятать ее в бардачке из-за законов, действующих в Латвии.

В записи он демонстрировал георгиевскую ленту и российский флаг, выражая поддержку российскому вторжению в Украину.

30 августа он разместил еще одно видео, в котором угрожал, что "расплата придет" и "придется иметь дело с очень серьезными ребятами вроде „Ахмата" и "Вагнера".

Когда на суде обвиняемого спросили, признает ли он себя виновным, Хроменков на латышском ответил отрицательно. На следствии он утверждал, что его высказывания были реакцией на публичные оскорбления в адрес русскоязычных, которых называли нелояльными "ватниками".

По словам Хроменкова, его целью было ответить на это унижение и показать, к чему может привести национализм.

Фразы о "серьезных ребятах", которые отомстят, он назвал риторическим запугиванием и предупреждением о последствиях национальной вражды, а не восхвалением преступлений этих подразделений.

Хроменков является гражданином России, проживает в Латвии по виду на жительство, срок которого истекает в середине следующего года.

В последнем слове Хроменков сказал, что родился и живет в Латвии – демократическом и свободном государстве.

Он признал, что его высказывания могли быть слишком резкими, но, по его словам, в них нет состава преступления, в котором его обвиняют.

Суд признал Хроменкова виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. После отбытия срока его выдворят из Латвии и он не сможет въезжать в страну в течение четырех лет.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Тем временем в Эстонии наказали криптоинвестора, который делал пожертвования в пользу российской армии тем, что заставила его заплатить значительную сумму Украинскому культурному центру.

А перед тем власти Латвии сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований законодательства о миграции.