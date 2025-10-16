Мерц готує план з протидії гібридній війні РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його уряд хоче відповісти на гібридну війну Росії всеосяжним планом дій із протидії такого типу загрозам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це канцлер сказав під час виступу у Бундестазі, його цитує Tagesschau.

Мерц зазначив, що Рада національної безпеки обговорить цей план на своєму установчому засіданні за кілька днів.

Очільник німецького уряду підкреслив, що Німеччина відбиватиме "наступ невизначеності", розпочатий господарем Кремля Владіміром Путіним.

"Путін прорахувався. Ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього", – додав Мерц.

Він звинуватив Росію в тому, що вона "з дедалі більшою безпринципністю" намагається дестабілізувати Німеччину та Європу за допомогою гібридних засобів ведення війни.

"За допомогою диверсій, кібератак, цілеспрямованої дезінформації, шпигунства, в тому числі з ваших лав", – каже Мерц.

Як зазначено, говорячи останню фразу, канцлер звертався до ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти Європи.

Сам Мерц говорив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.