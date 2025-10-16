Мерц готовит план по противодействию гибридной войне РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его правительство хочет ответить на гибридную войну России всеобъемлющим планом по противодействию такому типу угроз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом канцлер сказал во время выступления в Бундестаге, его цитирует Tagesschau.

Мерц отметил, что Совет национальной безопасности обсудит этот план на своем учредительном заседании через несколько дней.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Германия будет отражать "наступление неопределенности", начатое хозяином Кремля Владимиром Путиным.

"Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого", – добавил Мерц.

Он обвинил Россию в том, что она "со все большей беспринципностью" пытается дестабилизировать Германию и Европу с помощью гибридных средств ведения войны.

"С помощью диверсий, кибератак, целенаправленной дезинформации, шпионажа, в том числе из ваших рядов", – говорит Мерц.

Как указано, говоря последнюю фразу, канцлер обращался к ультраправой "Альтернативе для Германии".

Напомним, СМИ сообщали, что союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на каждый раз более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические вторжения российских дронов в воздушное пространство государств ЕС являются частью гибридной войны, которую ведет Россия против Европы.

Сам Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.