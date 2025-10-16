Перед Бундестагом відбувся протест проти планів запровадити військову службу

У Німеччині перед Бундестагом відбувся протест проти запровадження добровільної військової служби.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Активісти протестували проти запланованої нової військової служби перед Бундестагом 16 жовтня.

На протест вийшли представники організації Greenpeace, католицького руху за мир Pax Christi та Німецького товариства миру – Об'єднані противники війни.

Вони закликали уряд відмовитися від цього плану та використовували для демонстрації величезну надувну зламану гвинтівку.

Фото: Tagesschau

Активісти вважають, що подальше озброєння не призведе до підвищення безпеки, а лише спричинить дорогу і небезпечну гонку озброєнь.

Зазначимо, 14 жовтня коаліційні партії Німеччини погодили між собою зміни до запланованої моделі військового призову, що передбачає використання лотерейної системи.

Принцип полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Міністр оборони Боріс Пісторіус надасть дані щодо потрібної кількості призовників.

Голосування Бундестагу в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але через триваючі суперечки його відклали.

Законопроєкт, запропонований Пісторіусом, не передбачає негайного відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині. Згідно з документом, із 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети щодо бажання пройти службу у Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок.