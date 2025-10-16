Перед Бундестагом состоялся протест против планов ввести военную службу

В Германии перед Бундестагом прошел протест против введения добровольной военной службы.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Активисты протестовали против запланированной новой военной службы перед Бундестагом 16 октября.

На протест вышли представители организации Greenpeace, католического движения за мир Pax Christi и Немецкого общества мира – Объединенные противники войны.

Они призвали правительство отказаться от этого плана и использовали для демонстрации огромную надувную сломанную винтовку.

Фото: Tagesschau

Активисты считают, что дальнейшее вооружение не приведет к повышению безопасности, а лишь повлечет дорогую и опасную гонку вооружений.

Отметим, 14 октября коалиционные партии Германии согласовали между собой изменения в запланированную модель военного призыва, предусматривающую использование лотерейной системы.

Принцип будет заключаться в том, что в случае нехватки добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Министр обороны Борис Писториус предоставит данные о необходимом количестве призывников.

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но из-за продолжающихся споров его отложили.

Законопроект, предложенный Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной военной службы в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин.