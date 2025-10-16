В Австрии хотят судить экс-дипломата за передачу отчета с формулой "Новичка" шпиону РФ

Венская прокуратура (StA) объявила в четверг, что намерена привлечь к суду бывшего топ-дипломата Йоханнеса Петерлика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Дело касается разглашения сверхсекретных документов, связанных с Россией: осенью 2018 года Петерлик якобы запросил у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы, касающиеся отравления в английском Солсбери.

Там российский экс-агент и перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" российскими агентами в марте 2018 года. ОЗХО впоследствии расследовала это дело и подготовила отчет.

В то время Петерлик был генеральным секретарем пророссийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, которую выдвинула Австрийская партия свободы. По данным венской прокуратуры, он якобы запросил документы ОЗХО, которые содержали формулу "Новичка" и позже показал их бывшему сотруднику разведки Эгисто Отту. Отт впоследствии был обвинен в шпионаже в пользу России.

По словам прокуратуры, этим Петерлик совершил злоупотребление служебным положением и нарушение обязательств по сохранению тайны. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Йоханнес Петерлик работал в Министерстве иностранных дел Австрии с 1994 года, а также был спикером министра Бениты Ферреро-Вальднер. С 2018 по 20 год он был генеральным секретарем министерства. Позже он был назначен послом в Индонезии, из которой был уволен в 2021 году и против него было начато судебное разбирательство.

Его дело связано с расследованием масштабного мошенничества в немецкой компании Wirecard. Ее бывший операционный директор Ян Марсалек якобы пытался произвести впечатление на деловых партнеров, показывая им документы, содержащие формулу "Новичка". Он также якобы имел доступ к внутренним документам ОЗХО по расследованию отравления Скрипаля.

В 2020 году Марсалек сбежал за границу и, согласно расследованию международных СМИ, опубликованному в прошлом месяце, живет в Москве под вымышленным именем Александра Нелидова. Он близок к ФСБ.

В последние годы Вена неоднократно сталкивалась со шпионскими скандалами, связанными с Россией, которые наносят ущерб международной репутации Австрии.