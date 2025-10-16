Музей мистецтв у французькому Бресті закрився майже на 10 років для "війни" з пліснявою

Музей мистецтв у французькому Бресті, що закритий з початку року, відкриється не раніше як за 8-9 років через необхідність позбутися плісняви, яка загрожує полотнам.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У мерії Бреста заявили, що музей мистецтв, закритий з початку 2025 року через виявлення плісняви, відкриється аж у 2033-2034 році.

Причиною закриття стало виявлення під час планових зимових канікул слідів плісняви на деяких полотнах в експозиції. Спершу проблему планували вирішити за один місяць – до лютого, але у підсумку було ухвалено рішення про евакуацію картин та масштабну модернізацію приміщення.

"Грибкове зараження виявили на першому й другому поверхах будівлі та на багатьох творах, виставлених у галереї", – пояснили у мерії.

Від плісняви постраждали близько 20 творів зі 190 картин в експозиції.

Паралельно з оголошенням про багаторічну паузу у роботі журналістів запросили подивитися на те, як рятують уражені полотна. Надалі їм потрібна буде консервація та спеціальний нагляд.

Причиною такої ситуації вважають погану вентиляцію у приміщенні, що планують виправити під час модернізаційних робіт. Додатково площу музею розширять у бік сусіднього приміщення бібліотеки.

За попередніми оцінками, на реконструкцію музею доведеться витратити 20-40 млн євро.

Музей мистецтв у Бресті був відкритий у 1877 році. У липні 1941 року велика частина колекції була безповоротно втрачена внаслідок бойових дій. У поточному вигляді музей працював з 1968 року.

Раніше у Франції повідомили про затримання підозрюваних у пограбуванні музею Жака Ширака.

Також стало відомо, що цінна робота іспанського митця XVII сторіччя, яку в Іспанії вважали зниклою, знайшлася у художньому музеї в Гельсінкі.