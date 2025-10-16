Музей искусств во французском Бресте закрылся почти на 10 лет для "войны" с плесенью

Музей искусств во французском Бресте, закрытый с начала года, откроется не ранее чем через 8-9 лет из-за необходимости избавиться от плесени, которая угрожает полотнам.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В мэрии Бреста заявили, что музей искусств, закрытый с начала 2025 года из-за обнаружения плесени, откроется только в 2033-2034 году.

Причиной закрытия стало выявление во время плановых зимних каникул следов плесени на некоторых полотнах в экспозиции. Сначала проблему планировали решить за один месяц – до февраля, но в итоге было принято решение об эвакуации картин и масштабной модернизации помещения.

"Грибковое заражение обнаружили на первом и втором этажах здания и на многих произведениях, выставленных в галерее", – пояснили в мэрии.

От плесени пострадали около 20 произведений из 190 картин в экспозиции.

Параллельно с объявлением о многолетней паузе в работе журналистов пригласили посмотреть на то, как спасают пораженные полотна. В дальнейшем им нужна будет консервация и специальный надзор.

Причиной такой ситуации считают плохую вентиляцию в помещении, что планируют исправить во время модернизационных работ. Дополнительно площадь музея расширят в сторону соседнего помещения библиотеки.

По предварительным оценкам, на реконструкцию музея придется потратить 20-40 млн евро.

Музей искусств в Бресте был открыт в 1877 году. В июле 1941 года большая часть коллекции была безвозвратно утрачена в результате боевых действий. В текущем виде музей работал с 1968 года.

Ранее во Франции сообщили о задержании подозреваемых в ограблении музея Жака Ширака.

Также стало известно, что ценная работа испанского художника XVII века, которую в Испании считали пропавшей, нашлась в художественном музее в Хельсинки.