Глава контррозвідки Британії стурбований закриттям справи щодо "китайських шпигунів"

Голова контррозвідувальної служби Великої Британії Кен Маккаллум у четвер розповів про загрозу шпигунської діяльності Китаю, коментуючи закриття резонансної справи щодо імовірних агентів Пекіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У своїй промові Маккаллум сказав, що минулого тижня MI5 втрутилася в операції, щоб перешкодити діяльності Китаю, яка становить загрозу національній безпеці.

Коментуючи суперечку щодо закриття справи про звинувачення у шпигунстві на користь Китаю у Великій Британії, глава MI5 висловив розчаруванням тим, що "переслідування в судовому порядку не дає результатів".

"Перше запитання: чи становлять китайські державні суб'єкти загрозу національній безпеці Великої Британії? І відповідь: звичайно, так, вони становлять загрозу, і це відбувається щодня", – сказав Маккаллум.

Він додав, що Британія "повинна рішуче захищатися від загроз і використовувати можливості, які очевидно служать нашій країні".

Заява очільника MI5 пролунала на тлі суперечки, яка виникла після несподіваного зняття звинувачень з двох чоловіків у шпигунстві на користь Китаю.

Серед іншого, політичні опоненти уряду Кіра Стармера звинуватили його у закритті справи для налагодження відносин із Китаєм.

Поштовх дискусіям надали свідчення у справі заступника радника з національної безпеки Британії Метью Коллінза, опубліковані в середу ввечері, де він сказав, що Китай здійснює "масштабне шпигунство" проти Лондона і є "найбільшою державною загрозою для економічної безпеки країни".