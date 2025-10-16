Глава контрразведки Британии обеспокоен закрытием дела о "китайских шпионах"

Глава контрразведывательной службы Великобритании Кен Маккаллум в четверг рассказал об угрозе шпионской деятельности Китая, комментируя закрытие резонансного дела в отношении вероятных агентов Пекина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В своей речи Маккаллум сказал, что на прошлой неделе MI5 вмешалась в операции, чтобы помешать деятельности Китая, которая представляет угрозу национальной безопасности.

Комментируя спор относительно закрытия дела об обвинении в шпионаже в пользу Китая в Великобритании, глава MI5 выразил разочарованием тем, что "преследование в судебном порядке не дает результатов".

"Первый вопрос: представляют ли китайские государственные субъекты угрозу национальной безопасности Великобритании? И ответ: конечно, да, они представляют угрозу, и это происходит каждый день", – сказал Маккаллум.

Он добавил, что Британия "должна решительно защищаться от угроз и использовать возможности, которые очевидно служат нашей стране".

Заявление главы MI5 прозвучало на фоне спора, который возник после неожиданного снятия обвинений с двух мужчин в шпионаже в пользу Китая.

Среди прочего, политические оппоненты правительства Кира Стармера обвинили его в закрытии дела для налаживания отношений с Китаем.

Толчок дискуссиям дали показания по делу заместителя советника по национальной безопасности Британии Мэтью Коллинза, опубликованные в среду вечером, где он сказал, что Китай осуществляет "масштабный шпионаж" против Лондона и является "самой большой государственной угрозой для экономической безопасности страны".