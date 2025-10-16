Орбан заверил, что готов принять саммит Трампа и Путина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил радость в связи с договоренностью лидеров США и России о проведении встречи в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Орбан сказал, что договоренность о встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным – "это прекрасная новость для миролюбивых людей всего мира".

"Мы готовы!" – добавил премьер Венгрии.

Напомним, после первого за два месяца телефонного разговора с Путиным в четверг президент США анонсировал их встречу в Будапеште.

Это будет вторая личная встреча американского и российского лидеров: первая состоялась 15 августа 2025 года в городе Анкоридж – административном центре американского штата Аляска.

После этой встречи Трамп стал все чаще критиковать Путина за нежелание прекращать боевые действия против Украины, а диалог между Киевом и Вашингтоном, наоборот, наладился.