Швеція слідом за главою ОБСЄ нагадала владі Грузії про її демократичні зобов'язання

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард приєдналася до заяви фінської колеги, чинної глави ОБСЄ, про те, що влада Грузії має поважати демократичні принципи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму X.

Стенергард поширила допис глави ОБСЄ Еліни Валтонен, адресований прем’єру Грузії Іраклію Кобахідзе, і зазначила, що приєднується до її слів.

Important reminder from my colleague @elinavaltonen. Georgia has freely committed, as an @OSCE participating state, to ensure that its people can decide their own future through free and fair elections, open debate and a free press. Sweden calls on Georgia’s authorities to live… https://t.co/Xln1G7ijOR – Maria M Stenergard (@MariaStenergard) October 17, 2025

"Грузія добровільно зобов’язалася як країна-учасниця ОБСЄ гарантувати, що її народ може сам визначати своє майбутнє на вільних чесних виборах, з відкритими дебатами та вільною пресою. Швеція закликає владу Грузії діяти відповідно до цих зобов’язань", – заявила вона.

Нагадаємо, візит Валтонен як глави ОБСЄ до Грузії закінчився передчасно – з візитом на громадянські протести та без зустрічі з Кобахідзе, а після того грузинська влада і Валтонен обмінялися серією випадів.

Кобахідзе заявив, що він скасував зустріч з Еліною Валтонен "у зв'язку з вчорашньою участю в протизаконному мітингу і неправдивими заявами". На додачу, влада Грузії оштрафувала її на понад $1800 за "незаконне перекриття дороги" через присутність на акції протесту.

Натомість очільниця МЗС Фінляндії сказала, що скасування зустрічі було її ініціативою, та що вона не визнає за собою якихось неправдивих заяв. Глава ОБСЄ порадила премʼєру Грузії дізнатись більше про вільні ЗМІ і протести.

16 жовтня парламент Грузії, де абсолютну більшість має керівна "Грузинська мрія", у "турборежимі" схвалив чергове посилення покарань за "порушення закону" під час протестів.