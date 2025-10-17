Швеция вслед за главой ОБСЕ напомнила властям Грузии о ее демократических обязательствах

Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард присоединилась к заявлению финской коллеги, действующей главы ОБСЕ, о том, что власти Грузии должны уважать демократические принципы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем X.

Стенергард распространила сообщение главы ОБСЕ Элины Валтонен, адресованное премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе, и отметила, что присоединяется к ее словам.

Important reminder from my colleague @elinavaltonen. Georgia has freely committed, as an @OSCE participating state, to ensure that its people can decide their own future through free and fair elections, open debate and a free press. Sweden calls on Georgia’s authorities to live… https://t.co/Xln1G7ijOR – Maria M Stenergard (@MariaStenergard) October 17, 2025

"Грузия добровольно обязалась как страна-участница ОБСЕ гарантировать, что ее народ может сам определять свое будущее на свободных честных выборах, с открытыми дебатами и свободной прессой. Швеция призывает власти Грузии действовать в соответствии с этими обязательствами", – заявила она.

Напомним, визит Валтонен как главы ОБСЕ в Грузию закончился преждевременно – с визитом на гражданские протесты и без встречи с Кобахидзе, а после того грузинские власти и Валтонен обменялись серией выпадов.

Кобахидзе заявил, что он отменил встречу с Элиной Валтонен "в связи со вчерашним участием в противозаконном митинге и ложными заявлениями". В дополнение, власти Грузии оштрафовали ее на более $1800 за "незаконное перекрытие дороги" из-за присутствия на акции протеста.

Глава МИД Финляндии сказала, что отмена встречи была ее инициативой, и что она не признает за собой каких-то ложных заявлений. Глава ОБСЕ посоветовала премьеру Грузии узнать больше о свободных СМИ и протестах.

16 октября парламент Грузии, где абсолютное большинство имеет правящая "Грузинская мечта", в "турборежиме" одобрил очередное ужесточение наказаний за "нарушение закона" во время протестов.