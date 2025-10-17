СМИ: Зеленского удивил разговор Трампа с Путиным и анонс встречи в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Вашингтон с большим оптимизмом относительно встречи с президентом США Дональдом Трампом, и по прибытии был удивлен новостями о его разговоре с правителем Кремля и договоренности о встрече в Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Axios.

Как отмечают, вскоре после приземления на авиабазе ВВС "Эндрюс" Зеленский и команда с удивлением увидели заявление Трампа о его разговоре с Путиным и договоренности о встрече в Будапеште.

Статья строится вокруг интервью с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, однако в этом фрагменте об "удивлении" не уточняют, кто из окружения Зеленского сказал им об этом.

Ермак в разговоре с журналистами повторил, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон по итогам двух телефонных разговоров, чтобы обсудить "столь чувствительные вопросы, о которых можно говорить только на личной встрече".

Он детализировал, что речь идет и о ситуации на фронте, и о военных планах Украины, и о том, как Украина и США видят следующие шаги в попытках завершить войну дипломатическим путем. Ключевой темой будет расширение номенклатуры оружия, которое США продают для Украины, приоритетным пунктом являются ракеты Tomahawk.

Зеленский подтвердил Трампу, что все еще готов на встречу с Путиным в любом формате и где угодно, но не в России и Беларуси.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил,

что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

В Кремле сказали, что Путин предостерег Трампа от поставок Украине ракет Tomahawk – что, как ожидается, будет одним из ключевых вопросов разговора 17 октября.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и выразил мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.