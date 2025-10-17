Орбан анонсував розмову із Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що матиме розмову із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у радіоінтерв'ю вранці, 17 жовтня, цитує Magyar Nemzet, пише "Європейська правда".

Як відомо, ввечері 16 жовтня Орбан розмовляв із американським президентом Дональдом Трампом. У підсумку він заявив про початок підготовки до зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті.

Він наголосив, що 17 жовтня також матиме телефонну розмову із очільником Кремля.

"Я буду розмовляти з Путіним сьогодні вранці, протягом ранку", – сказав він.

Також Орбан зазначив, що є багато місць за межами Європи, де можна було б провести таку зустріч, але "в Європі немає іншого такого місця, як Будапешт".

"Угорщина – єдина промирна країна, яка протягом останніх трьох років відкрито, голосно і активно виступала на боці миру", – додав угорський прем’єр.

16 жовтня Трамп після телефонної розмови з Владіміром Путіним сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів за останні місяці: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.

Як відомо, 17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.