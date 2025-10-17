Орбан анонсировал разговор с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет беседу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в радиоинтервью утром, 17 октября, цитирует Magyar Nemzet, пишет "Европейская правда".

Как известно, вечером 16 октября Орбан разговаривал с американским президентом Дональдом Трампом. В итоге он заявил о начале подготовки к встрече Трампа и Путина в Будапеште.

Он подчеркнул, что 17 октября также проведет телефонный разговор с главой Кремля.

"Я буду разговаривать с Путиным сегодня утром, в течение утра", – сказал он.

Также Орбан отметил, что есть много мест за пределами Европы, где можно было бы провести такую встречу, но "в Европе нет другого такого места, как Будапешт".

"Венгрия – единственная промирная страна, которая в течение последних трех лет открыто, громко и активно выступала на стороне мира", – добавил венгерский премьер.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сказал, что лидеры проведут еще одну встречу – на этот раз в Будапеште.

Это будет вторая личная встреча американского и российского лидеров за последние месяцы: первая состоялась 15 августа 2025 года в городе Анкоридж – административном центре американского штата Аляска.

Как известно, 17 октября запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем на ней будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.