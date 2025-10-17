В столице Румынии произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие
Новости — Пятница, 17 октября 2025, 10:32 —
В столице Румынии Бухаресте утром 17 октября произошел сильный взрыв в одной из жилых многоэтажек, по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали.
Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".
Взрыв произошел на шестом или седьмом этаже 9-этажного дома в микрорайоне Рахова, 5-м секторе Бухареста. После взрыва начался пожар.
По фото поврежденного дома видно, что в эпицентре взрыва внешние стены и перекрытие между этажами полностью разрушено, сильно пострадали по меньшей мере несколько квартир, в соседних помещениях выбиты окна.
На данный момент известно о двух погибших. 11 человек получили травмы и ожоги. В Министерстве здравоохранения сообщили, что пятеро самых тяжелых пострадавших госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается.
После взрыва эвакуировали десятки жителей соседних квартир и студентов близлежащего учебного заведения.
На место происшествия прибыли около двух десятков единиц пожарной техники, "скорых" и других спецавтомобилей.
Свидетели сообщали о сильном запахе газа вокруг здания.
В Берлине произошел сильный взрыв с пожаром в квартире на первом этаже.