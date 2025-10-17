Рада ЄС і Європарламент погодили умови оборонної програми EDIP на 1,5 млрд євро

Рада ЄС і Європарламент попередньо погодили умови програми розвитку оборонпрому EDIP, у яку на найближчі два роки закладають фінансування у розмірі 1,5 млрд євро – у тому числі з коштами для України.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Керівництво Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої домовленості щодо Програми європейської оборонної індустрії (EDIP), яка передбачає фінансування на оборону у розмірі 1,5 млрд євро на 2025-2027 роки і покликана стимулювати європейський ОПК та активізувати оборонну співпрацю з Україною через Інструмент підтримки України з метою її подальшої інтеграції до Європейської оборонно-технічної промислової бази.

Також програма EDIP запровадить перший механізм для гарантування безпеки постачання оборонної продукції у країнах ЄС і набір юридичних інструментів для сприяння довгостроковій оборонній співпраці між країнами ЄС.

Попередня домовленість підтверджує бюджет, який запропонувала Єврокомісія, обсягом 1,5 млрд євро у вигляді грантів, з яких 300 млн передбачені на Інструмент підтримки України.

Домовленість передбачає, що вартість компонентів походженням із-за меж ЄС та близьких партнерів не має перевищувати 35% очікуваної вартості кінцевої продукції. Включати компоненти з третіх країн, щодо яких є безпекові застереження, буде заборонено.

Також EDIP започаткує "рамку" для Європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCIs), спрямованих на розвиток спроможностей у стратегічних сферах; українські компанії також зможуть брати у них участь.

Крім того, у межах програми створять механізм європейських оборонних продажів, завдяки чому має з’явитися "централізований каталог" продукції і це має спростити й прискорити закупівлі.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

Також у документі йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.