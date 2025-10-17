Совет ЕС и Европарламент согласовали условия оборонной программы EDIP на 1,5 млрд евро

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали условия программы развития оборонпрома EDIP, в которую на ближайшие два года закладывают финансирование в размере 1,5 млрд евро – в том числе со средствами для Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Руководство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительной договоренности по Программе европейской оборонной индустрии (EDIP), которая предусматривает финансирование на оборону в размере 1,5 млрд евро на 2025-2027 годы и призвана стимулировать европейский ОПК и активизировать оборонное сотрудничество с Украиной через Инструмент поддержки Украины с целью ее дальнейшей интеграции в Европейскую оборонно-технической промышленной базы.

Также программа EDIP введет первый механизм для обеспечения безопасности поставок оборонной продукции в странах ЕС и набор юридических инструментов для содействия долгосрочному оборонному сотрудничеству между странами ЕС.

Предварительная договоренность подтверждает бюджет, предложенный Еврокомиссией, объемом 1,5 млрд евро в виде грантов, из которых 300 млн предусмотрены на Инструмент поддержки Украины.

Договоренность предусматривает, что стоимость компонентов происхождением из-за пределов ЕС и близких партнеров не должна превышать 35% ожидаемой стоимости конечной продукции. Включать компоненты из третьих стран, в отношении которых есть предостережения по безопасности, будет запрещено.

Также EDIP начнет "рамку" для Европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCIs), направленных на развитие возможностей в стратегических сферах; украинские компании также смогут принимать в них участие.

Кроме того, в рамках программы создадут механизм европейских оборонных продаж, благодаря чему должен появиться "централизованный каталог" продукции и это должно упростить и ускорить закупки.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС,

в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

Также в документе говорится, что "репарационный заем" для Украины с использованием росактивов должны согласовать до конца 2025 года.