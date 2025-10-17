У Кремлі поки не знають, як саме Путін полетить до Будапешта

У Кремлі поки не знають, як саме правитель Росії вирушить на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Як повідомляє російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Пєскова запитали, як Путін дістанеться до Будапешта, якщо їхню з Трампом зустріч в угорській столиці остаточно погодять.

"Поки що це, звісно, незрозуміло. Поки що є воля президентів на те, щоб таку зустріч провести", – сказав він, додавши, що "ще залишається багато питань".

"Потрібно визначити переговорні команди і так далі. Все буде поетапно. Але воля президентів є, вона зафіксована", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

У Будапешті запевнили, що "з повагою приймуть" правителя РФ, попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.

Також там зазначили, що дату і конкретне місце зустрічі Путіна і Трампа ще не визначили.

У Єврокомісії кажуть, що правителю РФ, як і Лаврову, не заборонено в’їзд до ЄС, а для прольоту літака через повітряний простір ЄС потрібен буде дозвіл від відповідних країн-членів.