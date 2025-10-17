В Кремле пока не знают, как именно Путин полетит в Будапешт

В Кремле пока не знают, как именно правитель России отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Как сообщает российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пескова спросили, как Путин доберется до Будапешта, если их с Трампом встречу в венгерской столице окончательно согласуют.

"Пока это, конечно, непонятно. Пока что есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести", – сказал он, добавив, что "еще остается много вопросов".

"Нужно определить переговорные команды и так далее. Все будет поэтапно. Но воля президентов есть, она зафиксирована", – отметил Песков.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

В Будапеште заверили, что "с уважением примут" правителя РФ, несмотря на ордер на его арест от Международного уголовного суда. Также там отметили, что дату и конкретное место встречи Путина и Трампа еще не определили.

В Еврокомиссии говорят, что правителю РФ, как и Лаврову, не запрещен въезд в ЕС, а для пролета самолета через воздушное пространство ЕС нужно будет разрешение от соответствующих стран-членов.