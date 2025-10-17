Мирний план Трампа щодо Гази загальмував ухвалення санкцій ЄС проти Ізраїлю

У Європейському Союзі зменшилась підтримка пропозиції санкцій проти Ізраїлю через гуманітарну кризу в секторі Гази після початку мирного процесу між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами чотирьох європейських дипломатів, які на умовах анонімності розповіли Politico про закриті переговори, зараз малоймовірно, що пропозиція Єврокомісії щодо санкцій знайде достатню підтримку в ЄС.

Дипломати додають, що менша група країн Євросоюзу може посприяти ухваленню окремих заходів з обмеження торгівлі з Ізраїлем, але й це також малоймовірно.

Питання санкцій проти Ізраїлю має обговорюватись на Раді ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі 20 жовтня та на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня.

За інформацією Politico, проєкти підсумкових документів засідань свідчать, що консенсусу щодо питання ще не досягнуто.

У коментарі для Politico міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, чия країна наполягає на більш жорсткій позиції щодо Ізраїлю, висловив жаль через затягування з підготовкою санкційної пропозиції.

"Довіра до зовнішньої політики ЄС серйозно похитнулася. Багатьом громадянам все ще важко зрозуміти, чому ЄС не здатен ухвалити тверді рішення", – сказав Прево.

У середині вересня Європейська комісія запропонувала призупинити торговельну угоду, що стосується близько 5,8 млрд євро ізраїльського експорту, через війну в секторі Гази.

ЗМІ раніше писали, що через мирну угоду Трампа свою позицію щодо санкцій проти Ізраїлю відклала, зокрема, Німеччина.