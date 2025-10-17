Мирный план Трампа по Газе затормозил принятие санкций ЕС против Израиля

В Европейском Союзе уменьшилась поддержка предложения санкций против Израиля из-за гуманитарного кризиса в секторе Газы после начала мирного процесса между Израилем и ХАМАС при посредничестве Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам четырех европейских дипломатов, которые на условиях анонимности рассказали Politico о закрытых переговорах, сейчас маловероятно, что предложение Еврокомиссии по санкциям найдет достаточную поддержку в ЕС.

Дипломаты добавляют, что меньшая группа стран Евросоюза может поспособствовать принятию отдельных мер по ограничению торговли с Израилем, но и это также маловероятно.

Вопрос санкций против Израиля должен обсуждаться на Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября и на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 23 октября.

По информации Politico, проекты итоговых документов заседаний свидетельствуют, что консенсус по вопросу еще не достигнут.

В комментарии для Politico министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, чья страна настаивает на более жесткой позиции по Израилю, выразил сожаление из-за затягивания с подготовкой санкционного предложения.

"Доверие к внешней политике ЕС серьезно пошатнулось. Многим гражданам все еще трудно понять, почему ЕС не способен принять твердые решения", – сказал Прево.

В середине сентября Европейская комиссия предложила приостановить торговое соглашение, касающееся около 5,8 млрд евро израильского экспорта, из-за войны в секторе Газы.

СМИ ранее писали, что из-за мирного соглашения Трампа свою позицию по санкциям против Израиля отложила, в частности, Германия.