Фицо говорит, что хочет хороших отношений со всеми, в том числе и с РФ

Словацкий премьер Роберт Фицо рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.

Об этом он заявил после совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, сообщает "Европейская правда".

Фицо рассказал, что Словакия "ведет политику, которая ориентирована на все четыре стороны света".

"Поскольку мы хотим быть вашими хорошими соседями и помогать, мы хотим иметь хорошие дружеские отношения со всеми теми, кто заинтересован иметь хорошие отношения с нами. Это и Российская Федерация, Китай и Вьетнам – все, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной", – сказал он.

Напомним, 17 октября в словацком Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.

Фицо ранее поддержал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Он также заверил, что правительство Словакии предлагает любую помощь партнерам в Венгрии, чтобы организовать такой саммит.