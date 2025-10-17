Фицо говорит, что хочет хороших отношений со всеми, в том числе и с РФ
Словацкий премьер Роберт Фицо рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.
Об этом он заявил после совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, сообщает "Европейская правда".
Фицо рассказал, что Словакия "ведет политику, которая ориентирована на все четыре стороны света".
"Поскольку мы хотим быть вашими хорошими соседями и помогать, мы хотим иметь хорошие дружеские отношения со всеми теми, кто заинтересован иметь хорошие отношения с нами. Это и Российская Федерация, Китай и Вьетнам – все, кто заинтересован в сотрудничестве с нашей страной", – сказал он.
Напомним, 17 октября в словацком Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.
Фицо ранее поддержал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
Он также заверил, что правительство Словакии предлагает любую помощь партнерам в Венгрии, чтобы организовать такой саммит.