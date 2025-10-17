Мера від керівної партії Німеччини впіймали з кокаїном біля нічного клубу

Німецька поліція затримала мера баварського муніципалітету Нойбіберг поблизу Мюнхена – політик нібито мав при собі кокаїн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

ХСС, сестринська партія ХДС, яка перебуває при владі в Берліні, проводить жорстку політику щодо наркотиків; лідер партії, прем’єр Баварії Маркус Зьодер, наприклад, рішуче виступає навіть проти легалізації марихуани.

Тепер же поліція виявила нелегальні наркотики у мера від ХСС. Мартін Парделлер є мером міста Нойбіберг поблизу Мюнхена. Парделлер звинувачується у зберіганні 0,2 грама кокаїну.

Поліція повідомила про перевірку на центральному вокзалі Мюнхена 11 жовтня приблизно о 4:25 ранку, яка, ймовірно, була пов'язана зі справою Парделлера, хоча слідчі не назвали жодного імені. Як повідомляється, поліцейські зупинили кількох людей біля нічного клубу Palais. У 37-річного жителя Німеччини в районі Мюнхена вони виявили невелику кількість білого порошку. Пізніше з'ясувалося, "що це був незаконний наркотик", повідомили в поліції.

Оскільки чоловік відмовився віддати контейнер, поліцейські повалили його на землю, одягли кайданки і відвезли до поліцейського відділку. Йому висунули звинувачення в порушенні Закону про наркотики і відпустили. Презумпція невинуватості діє до винесення остаточного вироку.

Ця справа сталася у невдалий для ХСС час. На березень 2026 року в Баварії заплановані місцеві вибори, і Парделлер претендує на посаду мера. Згідно з власною заявою, партія відклала висування кандидатів.

У заяві ХСС цитується сам Парделлер: "Прокуратура ще не розпочала розслідування. Однак я не хочу, щоб висунення кандидатів було заплямоване цією справою".

Тому він попросив місцевий осередок відкласти висунення. Як буде просуватися розслідування поліції, поки що невідомо. "Я виступаю за абсолютну прозорість. Я буду інформувати громадськість про хід розслідування", – сказав політик.

Раніше поліція Греції та Німеччини викрила міжнародне угруповання, яке займалося торгівлею кокаїном.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Наприкінці вересня в Італії заявили про викриття керованої громадянами Сирії мережі "відмивання" доходів від наркоторгівлі в Італії та Франції.