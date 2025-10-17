Мэра от правящей партии Германии поймали с кокаином возле ночного клуба

Немецкая полиция задержала мэра баварского муниципалитета Нойбиберг близ Мюнхена – политик якобы имел при себе кокаин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

ХСС, сестринская партия ХДС, которая находится у власти в Берлине, проводит жесткую политику в отношении наркотиков; лидер партии, премьер Баварии Маркус Зёдер, например, решительно выступает даже против легализации марихуаны.

Теперь же полиция обнаружила нелегальные наркотики у мэра от ХСС. Мартин Парделлер является мэром города Нойбиберг вблизи Мюнхена. Парделлер обвиняется в хранении 0,2 грамма кокаина.

Полиция сообщила о проверке на центральном вокзале Мюнхена 11 октября примерно в 4:25 утра, которая, вероятно, была связана с делом Парделлера, хотя следователи не назвали ни одного имени. Как сообщается, полицейские остановили нескольких человек возле ночного клуба Palais. У 37-летнего жителя Германии в районе Мюнхена они обнаружили небольшое количество белого порошка. Позже выяснилось, "что это был незаконный наркотик", сообщили в полиции.

Поскольку мужчина отказался отдать контейнер, полицейские повалили его на землю, надели наручники и отвезли в полицейский участок. Ему предъявили обвинение в нарушении Закона о наркотиках и отпустили. Презумпция невиновности действует до вынесения окончательного приговора.

Это дело произошло в неудачное для ХСС время. На март 2026 года в Баварии запланированы местные выборы, и Парделлер претендует на пост мэра. Согласно собственному заявлению, партия отложила выдвижение кандидатов.

В заявлении ХСС цитируется сам Парделлер: "Прокуратура еще не начала расследование. Однако я не хочу, чтобы выдвижение кандидатов было запятнано этим делом".

Поэтому он попросил местную ячейку отложить выдвижение. Как будет продвигаться расследование полиции, пока неизвестно. "Я выступаю за абсолютную прозрачность. Я буду информировать общественность о ходе расследования", – сказал политик.

Ранее полиция Греции и Германии разоблачила международную группировку, которая занималась торговлей кокаином.

В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.

В конце сентября в Италии заявили о разоблачении управляемой гражданами Сирии сети "отмывания" доходов от наркоторговли в Италии и Франции.