Венс вважає, що Україна та Росія ще не готові до мирної угоди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що війна Росії проти України триває через небажання сторін укладати мирну угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтервʼю Newsmax.

За словами Венса, "енергійна дипломатія президента США" Дональда Трампа може допомогти наблизити Україну та Росію до моменту укладання мирної угоди, але для цього потрібне бажання обох сторін.

"І зараз, незважаючи на всю нашу роботу, і ми будемо продовжувати працювати над цим, росіяни та українці просто не готові укласти угоду", – сказав він.

Американський віцепрезидент додав, що вважає мирне врегулювання все ще можливим, але для цього потрібно "набагато більше роботи".

"Я думаю, що існує засаднича невідповідність очікувань, бо росіяни схильні думати, що вони досягають більших успіхів на полі бою, ніж це є насправді", – сказав Венс, додавши, що це ускладнило досягнення угоди.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті.

Трамп після розмови також заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.