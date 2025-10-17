Венс считает, что Украина и Россия еще не готовы к мирному соглашению

Вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что война России против Украины продолжается из-за нежелания сторон заключать мирное соглашение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Newsmax.

По словам Венса, "энергичная дипломатия президента США" Дональда Трампа может помочь приблизить Украину и Россию к моменту заключения мирного соглашения, но для этого необходимо желание обеих сторон.

"И сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы будем продолжать работать над этим, россияне и украинцы просто не готовы заключить соглашение", – сказал он.

Американский вицепрезидент добавил, что считает мирное урегулирование все еще возможным, но для этого нужно "гораздо больше работы".

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, потому что россияне склонны думать, что они достигают больших успехов на поле боя, чем это есть на самом деле", – сказал Венс, добавив, что это затруднило достижение соглашения.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште.

Трамп после разговора также заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.