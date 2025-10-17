Латвія почала процес проти чоловіка, який напав на україномовну родину у Швейцарії

Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо латвійського громадянина, який у Швейцарії здійснив напад на україномовну родину.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії: за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.

Інцидент стався 13 жовтня цього року в поїзді, що прямував за маршрутом між Інтерлакеном і Шпіцем у Швейцарії.

Тоді ж з'явилася інформація, що до нападу причетний латвієць Олександр В.

Відкриті джерела розвідки, зокрема проєкт Molfar, повідомляють, що чоловік має історію агресивної поведінки щодо україномовних.

Він публікував фотографії у футболці з написом "Росія в моєму серці" та татуюванням матрьошки на руці.

Речник МЗС України раніше зазначив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Згодом ЗМІ повідомили, що швейцарська поліція затримала чоловіка, який напав на україномовну родину.