Латвия начала процесс против мужчины, который напал на украиноязычную семью в Швейцарии

Служба госбезопасности Латвии начала уголовный процесс в отношении латвийского гражданина, который в Швейцарии совершил нападение на украиноязычную семью.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Уголовный процесс начат в соответствии с частью третьей статьи 78 Уголовного закона Латвии: по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и розни против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

Инцидент произошел 13 октября этого года в поезде, следовавшем по маршруту между Интерлакеном и Шпицем в Швейцарии.

Тогда же появилась информация, что к нападению причастен латвиец Александр В.

Открытые источники разведки, в частности проект Molfar, сообщают, что мужчина имеет историю агрессивного поведения в отношении украиноязычных.

Он публиковал фотографии в футболке с надписью "Россия в моем сердце" и татуировкой матрешки на руке.

Представитель МИД Украины ранее отметил, что Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать этот инцидент и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Впоследствии СМИ сообщили, что швейцарская полиция задержала мужчину, который напал на украиноязычную семью.