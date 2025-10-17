ЗМІ: швейцарська поліція затримала чоловіка, який напав на україномовну родину

Швейцарська поліція затримала чоловіка з Латвії після того, як 13 жовтня він напав на україномовну сім'ю в поїзді з Інтерлакена до Шпіца.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kyiv Post.

Українка Олена Дудник, яка опублікувала відео інциденту в Instagram, розповіла, що чоловік ображав і погрожував родині, вдарив її чоловіка і використовував ненормативну лексику.

"Я їхала з чоловіком і сином (1 рік, 10 місяців) в поїзді, і ми сиділи навпроти цих "людей", якщо їх можна назвати людьми! Конфлікт почався через те, що ця людина почула, як я розмовляю з чоловіком українською мовою! Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство і чудово розуміє українську мову, а його батьки родом з Білорусі", – написала Дудник.

Вона додала: "Потім був фізичний напад, бійка, викликали поліцію! Я хочу, щоб ця ситуація набула розголосу. Я розраховую на швейцарську поліцію і владу, тому що наступна українська сім'я може опинитися на нашому місці!"

Інші користувачі Instagram прокоментували відео, заявивши, що впізнали чоловіка. Рада Радмілевич написала, що це Александр Вабікс, родом з Риги, живе в Цюриху і може мати кілька акаунтів у соціальних мережах.

Інша користувачка, Ельвіра, розповіла, що Вабікс напав на її сім'ю на бернському вокзалі у червні 2025 року, погрожуючи українцям, лякаючи дітей і використовуючи вульгарну лексику.

Поліція кантону Берн підтвердила інцидент і повідомила, що Вабікс був затриманий – при цьому влада зазначила, що він не має швейцарського громадянства.

Його партнерка – українка з Одеси, яка має статус біженки у Швейцарії.

Відкриті джерела розвідки, зокрема проєкт Molfar, повідомляють, що Вабікс має історію агресивної поведінки щодо україномовних.

Він публікував фотографії у футболці з написом "Росія в моєму серці" та татуюванням матрьошки на руці. Він навчався в Лондонському коледжі комп'ютерних та управлінських наук і Кентерберійському університеті Крайст-Черч і, як повідомляється, працював кухарем.

Речник МЗС України раніше зазначив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

У лютому інформували, що у Празі розслідували справу водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння, та грубо прогнав їх з громадського транспорту.