СМИ: ЕС обсудит, как может присоединиться к мирному плану Трампа по Газе

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления финансирования и экспертизы, чтобы способствовать разоружению ХАМАС в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство AFP.

Роль Евросоюза в мирном процессе в отношении Газы станет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС, которая состоится в Люксембурге в понедельник.

В документе, распространенном в пятницу, Европейская служба внешних дел – дипломатическое ведомство ЕС – утверждает, что государства должны "оценить и изучить способы финансирования и предоставления экспертизы для разоружения" террористической группировки ХАМАС.

Среди других предложений упоминается роль Евросоюза в оказании гуманитарной помощи гражданскому населению Газы, а также отправка мониторинговой миссии в пункт пропуска Рафах на границе Газы с Египтом.

Непублично европейские дипломаты сказали AFP, что считают будущее участие ЕС в мирном процессе вспомогательным, тогда как ведущую роль на себя возьмут страны Ближнего Востока.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

В то же время президент США сказал, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.