У МЗС подякували Латвії за розслідування проти чоловіка, що напав на українців

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на рішення латвійських правоохоронців почати розслідування проти чоловіка, який напав на українськомовну родину у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Тихий сказав, що Україна вдячна Латвії та її Державній службі безпеки за "оперативну та принципову реакцію" на інцидент у Швейцарії.

"Сподіваємось, що справедливість буде відновлена, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота і словесно нападати на українців на ґрунті етнічної ненависті", – додав він.

За словами речника МЗС, такій "агресивній та зарозумілій поведінці" немає місця в демократичних європейських суспільствах.

Як повідомлялось, Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо латвійського громадянина, який у Швейцарії здійснив напад на україномовну родину.

Інцидент стався 13 жовтня цього року в поїзді, що прямував за маршрутом між Інтерлакеном і Шпіцем у Швейцарії. Тоді ж з'явилася інформація, що до нападу причетний латвієць Олександр В.

Відкриті джерела розвідки, зокрема проєкт Molfar, повідомляють, що чоловік має історію агресивної поведінки щодо україномовних. Він публікував фотографії у футболці з написом "Росія в моєму серці" та татуюванням матрьошки на руці.

Згодом ЗМІ повідомили, що швейцарська поліція затримала чоловіка, який напав на україномовну родину.