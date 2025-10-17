В МИД поблагодарили Латвию за расследование в отношении мужчины, напавшего на украинцев

Спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на решение латвийских правоохранителей начать расследование в отношении мужчины, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Тихий сказал, что Украина благодарна Латвии и ее Государственной службе безопасности за "оперативную и принципиальную реакцию" на инцидент в Швейцарии.

"Надеемся, что справедливость будет восстановлена, чтобы другие подобные преступники дважды подумали, прежде чем открывать рот и словесно нападать на украинцев на почве этнической ненависти", – добавил он.

По словам спикера МИД, такому "агрессивному и высокомерному поведению" нет места в демократических европейских обществах.

Как сообщалось, Служба госбезопасности Латвии начала уголовное дело в отношении латвийского гражданина, который в Швейцарии совершил нападение на украиноязычную семью.

Инцидент произошел 13 октября этого года в поезде, следовавшем по маршруту между Интерлакеном и Шпицем в Швейцарии. Тогда же появилась информация, что к нападению причастен латвиец Александр В.

Открытые источники разведки, в частности проект Molfar, сообщают, что мужчина имеет историю агрессивного поведения по отношению к украиноязычным. Он публиковал фотографии в футболке с надписью "Россия в моем сердце" и татуировкой матрешки на руке.

Впоследствии СМИ сообщили, что швейцарская полиция задержала мужчину, напавшего на украиноязычную семью.