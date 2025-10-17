Трамп обсудит с Зеленским свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудит, в частности, свой телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал во время общения с журналистами в Белом доме, где он принимает Зеленского.

Трамп похвалил Зеленского, сказав, что тот "много пережил" во время войны в Украине. Он также назвал его "сильным лидером".

"Как вы знаете, вчера мы имели важный разговор с президентом Путиным, и мы будем об этом говорить", – отметил Трамп.

Ранее Трамп также объяснил выбор места встречи с Владимиром Путиным тем, что ему нравится премьер-министр Венгрии.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

По данным СМИ, европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров после того, как последний контакт президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным поставил под угрозу их усилия по усилению давления на Россию.