CNN: у Трампа хочуть організувати зустріч з Кім Чен Ином

Американські високопосадовці непублічно обговорювали можливість організації зустрічі президента Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

За задумом зустріч Трампа з Кімом мала б відбутися наступного місяця, коли американський президент перебуватиме в турне країнами Азії.

За словами джерел, посадовці ще не взялися за серйозне логістичне планування, необхідне для організації такого візиту, вказавши на той факт, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, як це було в перший термін Трампа.

Два джерела розповіли CNN, що початкове звернення Трампа до лідера Північної Кореї на початку цього року так і не отримало відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа.

Натомість Білий дім приділяє набагато більше уваги організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі загострення торговельних суперечностей між США і Китаєм.

Однак Трамп публічно і приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і посадовці залишили можливість для зустрічі під час його поїздки в Азію.

Водночас багато хто скептичний щодо того, що така зустріч зрештою відбудеться.

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.