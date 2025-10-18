CNN: у Трампа хотят организовать встречу с Ким Чен Ыном
Американские чиновники непублично обсуждали возможность организации встречи президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".
По замыслу встреча Трампа с Кимом должна была бы состояться в следующем месяце, когда американский президент будет находиться в турне по странам Азии.
По словам источников, чиновники еще не взялись за серьезное логистическое планирование, необходимое для организации такого визита, указав на тот факт, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, как это было в первый срок Трампа.
Два источника рассказали CNN, что первоначальное обращение Трампа к лидеру Северной Кореи в начале этого года так и не получило ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.
Вместо этого Белый дом уделяет гораздо больше внимания организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем.
Однако Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и чиновники оставили возможность для встречи во время его поездки в Азию.
В то же время многие скептически относятся к тому, что такая встреча в конце концов состоится.
Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.
Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".
Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.