CNN: у Трампа хотят организовать встречу с Ким Чен Ыном

Американские чиновники непублично обсуждали возможность организации встречи президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

По замыслу встреча Трампа с Кимом должна была бы состояться в следующем месяце, когда американский президент будет находиться в турне по странам Азии.

По словам источников, чиновники еще не взялись за серьезное логистическое планирование, необходимое для организации такого визита, указав на тот факт, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, как это было в первый срок Трампа.

Два источника рассказали CNN, что первоначальное обращение Трампа к лидеру Северной Кореи в начале этого года так и не получило ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Вместо этого Белый дом уделяет гораздо больше внимания организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Однако Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и чиновники оставили возможность для встречи во время его поездки в Азию.

В то же время многие скептически относятся к тому, что такая встреча в конце концов состоится.

Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.