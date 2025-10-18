ЗМІ дізнались, з якими труднощами може стикнутись Путін, добираючись до Будапешта

Кремлівському правителю Владіміру Путіну буде непросто дістатись до угорської столиці Будапешта, де можуть відбутись його переговори з президентом США Дональдом Трампом, через ризики, пов’язані з перетином повітряного простору європейських країн.

Про це йдеться у публікації телеканалу Sky News, інформує "Європейська правда".

Теоретично і відповідно до міжнародного права, Угорщина мала б заарештувати Путіна в той момент, коли він ступить на землю Будапешт, однак цього не станеться.

Хоча Угорщина є членом Міжнародного кримінального суду, вона перебуває в процесі виходу з нього, оскільки вважає його "політизованим".

МКС не має механізму примусу і покладається на дії держав-членів, тому Угорщина, яка може і, ймовірно, просто вирішить проігнорувати ордер на арешт, виданий судом, безсумнівно, запевнила російського правителя, що він буде в безпеці в Будапешті.

Це буде перша відома поїздка Путіна в країну ЄС з моменту початку повномасштабної війни проти України.

Однак дістатися Будапешта може виявитися не так просто для Путіна. Без обхідного шляху через Туреччину і Балкани, Путіну доведеться пролетіти через повітряний простір європейських країн, наприклад, Польщі, Румунії або країн Балтії, які можуть вирішити примусити його літак приземлитися

Саме такий ризик, нехай і малоймовірний, змусив ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньяху облетіти Іспанію та Францію під час нещодавньої поїздки на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.