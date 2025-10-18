СМИ узнали, с какими трудностями может столкнуться Путин, добираясь в Будапешт

Кремлевскому правителю Владимиру Путину будет непросто добраться до венгерской столицы Будапешта, где могут состояться его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, из-за рисков, связанных с пересечением воздушного пространства европейских стран.

Об этом говорится в публикации телеканала Sky News, информирует "Европейская правда".

Теоретически и в соответствии с международным правом, Венгрия должна была бы арестовать Путина в тот момент, когда он ступит на землю Будапешт, однако этого не произойдет.

Хотя Венгрия является членом Международного уголовного суда, она находится в процессе выхода из него, поскольку считает его "политизированным".

МУС не имеет механизма принуждения и полагается на действия государств-членов, поэтому Венгрия, которая может и, вероятно, просто решит проигнорировать ордер на арест, выданный судом, несомненно, заверила российского правителя, что он будет в безопасности в Будапеште.

Это будет первая известная поездка Путина в страну ЕС с момента начала полномасштабной войны против Украины.

Однако добраться до Будапешта может оказаться не так просто для Путина. Без обходного пути через Турцию и Балканы, Путину придется пролететь через воздушное пространство европейских стран, например, Польши, Румынии или стран Балтии, которые могут решить заставить его самолет приземлиться

Именно такой риск, пусть и маловероятный, заставил израильского премьера Биньямина Нетаньяху облететь Испанию и Францию во время недавней поездки на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.