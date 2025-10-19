Укр Рус Eng

В Германии разбился мужчина на моторном параплане

Новости — Воскресенье, 19 октября 2025, 11:31 — Уляна Кричковская

В Германии разбился мужчина на моторном параплане, причины аварии выясняются.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

54-летний мужчина разбился на своем моторном параплане в Мекленбурге-Передней Померании. Экипаж спасательного вертолета не смог ему помочь.

По данным полиции, мужчина разбился на своем самолете в районе Людвигслуст-Пархим по причинам, которые до сих пор остаются невыясненными.

Как отмечается, врач скорой помощи мог только подтвердить смерть мужчины, и был вызван спасательный вертолет. Полиция сейчас расследует причину аварии.

Ранее сообщалось, что в Эстонии разбился во время взлета легкомоторный самолет, в аварии пострадал его пилот – директор школы.

В начале сентября в Польше в аварии легкомоторного самолета погибли два человека.

