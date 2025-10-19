США стверджують, що ХАМАС планує напад на цивільних сектору Гази

США вважають, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС планує порушити режим припинення вогню й напасти на мирне населення сектора Гази.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

США повідомили країнам-гарантам мирної угоди в секторі Газі про достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАС проти населення Гази.

"Цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме і серйозне порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям. Гаранти вимагають від ХАМАС дотримуватися своїх зобов'язань за умовами припинення вогню", – наголосили у заяві.

У США заявили, що якщо ХАМАС все ж здійснить цю атаку, будуть "вжиті заходи" для захисту населення Гази та збереження цілісності перемир’я.

"Сполучені Штати та інші гаранти залишаються рішучими у своєму зобов’язанні забезпечити безпеку цивільного населення, підтримувати спокій на місці подій та сприяти миру і процвітанню населення Гази та регіону в цілому", – підсумували у заяві.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.

18 жовтня стало відомо, що Німеччина відправить до Ізраїлю трьох військових Бундесверу для моніторингу дотримання угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.