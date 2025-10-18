Німеччина відрядить трьох військових Бундесверу для моніторингу перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС
Німеччина відправить до Ізраїлю трьох військових Бундесверу для моніторингу дотримання угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міноборони Німеччини.
Двоє офіцерів та бригадний генерал від Бундесверу вирушать до Ізраїлю наступного тижня і будуть виконувати свої завдання "у формі, але без зброї".
Вони будуть працювати у Центрі військово-цивільної координації на півдні Ізраїлю з провідною роллю США, де буде загалом близько 200 військових. Будівництво центру ще частково триває.
Завданнями військових буде наглядати за дотриманням перемир’я, усувати сліди бойових дій та координувати надходження гуманітарної допомоги у сектор Гази.
Крім того, на центр плануют покласти функцію підготовки та логістичної підтримки майбутніх Стабілізаційних сил, передбачених планом адміністрації США для підтримання миру на Близькому Сході. Цей контингент у майбутньому повинен бути присутній безпосередньо у секторі Гази, зокрема для контролю за запланованим роззброєнням ХАМАС та підтриманням безпеки.
У ЄС наступного тижня обговорять, як долучитись до мирного плану Трампа щодо Гази.
Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.
Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.
Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.