США утверждают, что ХАМАС планирует нападение на гражданских сектора Газы

США считают, что палестинская террористическая группировка ХАМАС планирует нарушить режим прекращения огня и напасть на мирное население сектора Газы.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

США сообщили странам-гарантам мирного соглашения в секторе Газа о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС против населения Газы.

"Это запланированное нападение на палестинских гражданских лиц будет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям. Гаранты требуют от ХАМАС соблюдать свои обязательства по условиям прекращения огня", – подчеркнули в заявлении.

В США заявили, что если ХАМАС все же осуществит эту атаку, будут "приняты меры" для защиты населения Газы и сохранения целостности перемирия.

"Соединенные Штаты и другие гаранты остаются решительными в своем обязательстве обеспечить безопасность гражданского населения, поддерживать спокойствие на месте событий и способствовать миру и процветанию населения Газы и региона в целом", – подытожили в заявлении.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

В то же время президент США сказал, что если ХАМАС не будет соблюдать заключенное мирное соглашение, он рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе.

18 октября стало известно, что Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.